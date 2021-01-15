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Dünya Taliban'dan polis karakoluna saldırı! Ölüler var
Dünya

Taliban'dan polis karakoluna saldırı! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:20:00 -
Taliban'dan polis karakoluna saldırı! Ölüler var

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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