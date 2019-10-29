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Dünya

Taliban'dan katliam gibi saldırı! 21 ölü

Afganistan'da Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi.

2019-10-29 13:38:00 - 2019-10-29 13:58:35
Taliban'dan katliam gibi saldırı! 21 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesine düzenlediği saldırıda 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban: 27 asker öldü

Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.

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