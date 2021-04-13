Taliban'dan flaş 'İstanbul' açıklaması! Resmen duyurdular

ABD eski başkanı Donald Trump döneminde masaya oturan, bazı konularda anlaşan Afgan hükümeti ve Taliban, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Görüşmelere Türkiye'yi temsilen Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar katılmıştı.

Ancak Taliban, görüşmelerin devamı için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme şartını yinelemişti.

Bu temasların ikinci ayağı ise İstanbul'da yapılacak. Resmi olarak açıklanmasa bile, görüşmelerin 16 Nisan'da başlaması öngörülüyor.

10 gün sürmesi beklenen görüşmeler hakkında açıklama yapan Taliban Sözcüsü Mohammed Naeem, "16 Nisan'da Türkiye'deki konferansa katılamayız... Ve bunu Türkiye'ye ilettik" dedi.

Sözcü, İstanbul'daki müzakerelere neden katılmadıklarına ise açıklık getirmedi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Naeem, ilerleyen tarihlerdeki olası görüşmelere katılmayı reddetmedi ve "bu konuyu aramızda tartışıyoruz" dedi.