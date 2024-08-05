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Dünya Taliban'dan Filistin halkına 'intikamınızı alacağız' mesajı!
Dünya

Taliban'dan Filistin halkına 'intikamınızı alacağız' mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 17:03:00 - 2024-08-05 17:07:18

Afgan Taliban Hareketinin liderlerinden Mevlevi Şah Muhammed, Filistin halkına 'intikamınızı alacağız" sözü verdi.

Hamas lideri şehit Haniye'nin vefatı İslam ülkelerini yasa boğdu.

Haniye'nin şehadetinden sonra Afgan Taliban Hareketinin liderlerinden Mevlevi Şah Muhammed, "intikam" sözü verdi.

Muhammed, Filistin halkıyla beraber olduklarını vurguladığı açıklamasında, "Ey Filistin halkı, biz sizinleyiz. Kanınız kanımızdır.. İnşallah gizli ve açık olarak yanınızdayız. Yakında intikamınızı alacağız. Şehit İsmail Haniye'nin dediği gibi 'Kanımız, malımız Kudüs'e Aksa'ya feda olsun'" ifadelerini kullandı.

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