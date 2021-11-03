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Dünya Taliban'dan döviz kararı! Kestirip attılar
Dünya

Taliban'dan döviz kararı! Kestirip attılar

Taliban yönetimindeki Afganistan'da, artık yabancı para birimleri kullanılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 02:38:00 -
Taliban'dan döviz kararı! Kestirip attılar

Afganistan'da yönetime Taliban'ın geçmesinin ardından ekonomi günden güne bozulmaya başladı.

Ülke ekonomisi için yeni bir karar olan döviz kullanımının yasaklandığını Taliban'ın sözcüsü duyurdu.

Afgan para birimi kullanılacak

Sözcü, "Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm halkın, Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" dedi.

Ülkede ABD doları kullanımı yaygınken, sınır bölgelerinde komşu ülkelerin para birimleri de kullanıyordu.

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