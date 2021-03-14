Taliban'dan çok sert açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, Afganistan'da geçiş süreci önerilerine dair açıklamalarda bulundu.

Al Jazeera'ya konuşan Naim, ABD'nin planına dair hareketin şüphelerini dile getirdi. Naim, ülkenin 40 yıldan uzun süredir edindiği tecrübeler paralelinde, geçiş hükümetlerinin ülkenin sorunlarını çözmediğini ifade etti. Naim ülkede geçmişte de benzeri hükümetler kurulduğunu ancak bunun bir sonuç vermediğini söyledi.

Siyasi Ofis Sözcüsü Naim, Afganistan'ın sorunlarının çözülmesi için güçlü ve bağımsız bir İslami bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Naim, buna ek olarak ABD güçlerinin de Doha Anlaşması kapsamında Mayıs ayına kadar Afganistan'ı terk etmesi gerektiğini yineledi.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Türkiye'ye gelmeyebilirler

Taliban ile Kabil hükümeti arasında önce Rusya, daha sonra ise Türkiye'den bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Naim'in söz konusu açıklamaları sonrası Taliban'ın görüşmemelere katılmama ihtimalini gündeme getirdi. Taliban, ilk olarak ABD'nin ülkeyi terk etme şartını ısrarla masaya koyuyor.

Kaynak: Mepa News