  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban'dan çok sert açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Taliban'dan çok sert açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, Afganistan hükümeti ile çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle çok sert bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 13:25:00 -
Taliban'dan çok sert açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, Afganistan'da geçiş süreci önerilerine dair açıklamalarda bulundu.

Al Jazeera'ya konuşan Naim, ABD'nin planına dair hareketin şüphelerini dile getirdi. Naim, ülkenin 40 yıldan uzun süredir edindiği tecrübeler paralelinde, geçiş hükümetlerinin ülkenin sorunlarını çözmediğini ifade etti. Naim ülkede geçmişte de benzeri hükümetler kurulduğunu ancak bunun bir sonuç vermediğini söyledi.

Siyasi Ofis Sözcüsü Naim, Afganistan'ın sorunlarının çözülmesi için güçlü ve bağımsız bir İslami bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Naim, buna ek olarak ABD güçlerinin de Doha Anlaşması kapsamında Mayıs ayına kadar Afganistan'ı terk etmesi gerektiğini yineledi.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Türkiye'ye gelmeyebilirler

Taliban ile Kabil hükümeti arasında önce Rusya, daha sonra ise Türkiye'den bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Naim'in söz konusu açıklamaları sonrası Taliban'ın görüşmemelere katılmama ihtimalini gündeme getirdi. Taliban, ilk olarak ABD'nin ülkeyi terk etme şartını ısrarla masaya koyuyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki dost ülke arasında sorun son buluyor! Tepeyi vermeye hazırlar
Dünya

İki dost ülke arasında sorun son buluyor! Tepeyi vermeye hazırlar

Kırgızistan, Özbekistan'la aralarındaki tartışmalı sınır noktalarının 3 ay içinde çözüme kavuşturulması konusunda anlaştıklarını duyurdu. ..
Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile masaya oturan Mısır'ın Türkiye ile anlaşma konusunda temkinli olduğu belirtilirken yine akılalmaz bir çağ..
Alman gazetesinde skandal Türkiye yazısı
Gündem

Alman gazetesinde skandal Türkiye yazısı

Süddeutsche Zeitung adlı Almanya'da yayın yapan gazetede Von Tomas Avenarius tarafından yazılan bir makalede, “Türkiye’ye haddini bildirmeni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay