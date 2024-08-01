Taliban'dan çok konuşulacak çıkış! 'Haniye suikastında İran'ın parmağı var!'

Taliban, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesini 'İslam ümmeti ve cihatçı hareket için büyük bir kayıp' olduğunu söyledi. Öte yandan bir grup Afgan mücahidin görüntülendiği sosyal medyada yer alan videoda, suikastın arkasında İran'ın parmağı olduğu iddia edildi.

İsmail Haniye suikastıyla ilgili sosyal medyaya iki farklı açıklama yansıdı.

İran'da şehit edilen Haniye ile ilgili Taliban yönetiminin resmi açıklamasında, Filistin ve Hamas'a destek vermenin hem İslami hem de insani bir görev olduğunu vurgulandı.

Taliban yönetimi, "İsmail Haniye, başarılı mücadelesinde ve cihadında önemli fedakarlıklar yapan, davasına sadık kalan akıllı ve yetenekli bir Filistinli Müslümandı" ifadelerini içeren bir bildiri yayınladı.

Açıklamada Taliban, "Şehitlik, bir Müslüman ve bir mücahit için en büyük zaferdir." denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taliban, Haniye'nin takipçilerine direniş, fedakarlık, sabır, tahammül ve mücadele değerlerini öğrettiği için övgüde bulundu.

Açıklamada, "Özellikle İslam ve Arap dünyasında etkili tarafları, Siyonistlerin bölgedeki saldırganlık ve suçlarını durdurmak için her türlü çabayı göstermeye bir kez daha güçlü bir şekilde çağırıyoruz" dedi.

BİR GRUP TALİBAN'DAN İRAN'A SUÇLAMA

Öte yandan bazı Taliban mücahitleri resmi açıklamadan bağımsız olarak Haniye suikastinde İran'a ağır suçlamalar yöneltti. Sosyal medyada paylaşılan bir grup mücahidin yer aldığı videoda, grup sözcüsü Haniye suiakstiyle ilgili olarak İran'a ağır suçlamada bulundu.

İddialar, Türk sosyal medya kullancıları arasında da ciddi destek buldu.

Arap sosyal medyasında gündem olan videoda adı kaydedilmeyen grup sözcüsü, "İran ve İsrail aynı madalyonun iki yüzüdür. "Haniye suikastinin arkasında Hamaney'in lanetli eli vardır." iddiasında bulundu.

Sözcü, videoda Hamas mücahitlerinin dünyadaki tüm Müslümanların gurur kaynağı olduğunu belirtirken, İran'ın Hamaney liderliğinde batıl iktidar tarafından yönetildiğini, İran'ın İslam düşmanlarıyla, İsrail ile birlikte hareket ettiğini savunuyor.

Sözcü, siyonizmin cinayetlerinde İran'ın parmağı olduğunu, bunun aksine inananların çocuklar gibi kandırıldığını belirtiyor.