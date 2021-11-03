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Dünya Taliban'dan Afganistan'da 'dolar' yasağı: Ekonomiye zarar veriyor
Dünya

Taliban'dan Afganistan'da 'dolar' yasağı: Ekonomiye zarar veriyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, yabancı paraların ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:03:00 -
Taliban'dan Afganistan'da 'dolar' yasağı: Ekonomiye zarar veriyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede bir takım değişikliklere gidiyor. Taliban yabancı para birimlerinin kullanılmasını ülke genelinde yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, yabancı paraların ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, Afganistan'daki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi. Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı. Taliban Sözcüsü Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını söyledi.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

Dolar arttı, ürün fiyatları yükseldi

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor. Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor. Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi. Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

Ayrıca Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, geçende Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti. Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor. Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor. ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

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