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Dünya Taliban'dan Afganistan'a drone'lu saldırı
Dünya

Taliban'dan Afganistan'a drone'lu saldırı

Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde Kabil hükümeti güçlerini drone ile hedef aldı. Saldırıda hükümet güçlerine ait bir helikopter tahrip edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 13:04:00 -
Taliban'dan Afganistan'a drone'lu saldırı

Taliban Afganistan'ın kuzeyinde Kabil hükümeti güçlerini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Taliban dün Kunduz ilindeki bir askeri üssü hava saldırısıyla hedef aldı.

217'nci Pamir Kolordusu'nun askeri üssüne yönelik saldırıda, üsse bombalar bırakan Taliban drone'ları, hükümet güçlerine ait bir helikopteri tahrip etti.

Olayı doğrulayan Kabil hükümetine yakın kaynaklar, hükümet güçlerinin, saldırı düzenleyen drone'ları düşürmeye çalıştığını bildirdi.

Taliban Kasım 2020 başında da Kunduz'da valilik binasına yönelik bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda, Kunduz ili valisinin korumaları ve diğer hükümet güçleri hedef alınmış, 4 koruma ölmüş, 8 asker yaralanmıştı.

Hareketin daha önce gözlem ve video çekimi gibi amaçlarla drone'ları kullandığı biliniyordu. Ancak son dönemde drone'larla saldırılar sıklıkla düzenlenmeye başlandı.

Kaynak: Mepa News

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