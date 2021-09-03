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Dünya Taliban'dan Afgan lideri yalanlaması! Abdulgani Birader ismi doğru değil
Dünya

Taliban'dan Afgan lideri yalanlaması! Abdulgani Birader ismi doğru değil

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki yeni liderin Abdulgani Birader olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 12:30:00 - 2021-09-03 12:46:42
Taliban'dan Afgan lideri yalanlaması! Abdulgani Birader ismi doğru değil

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni Afgan hükümetinin bugün açıklanacağı ve başına da Taliban'ın kurucularından siyasi büro şefi Abdulgani Birader'in getirileceği haberlerini yalanladı.

Taliban'ın yeni Afganistan hükümetini bugün açıklaması beklenirken, Sputnik'e konuşan örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basında çıkan haberleri dedikodu diyerek yalanladı.

Öncesinde çıkan haberlerde yeni Afgan hükümetine Taliban siyasi ofis şefi Abdülgani Birader'in liderlik edeceği ve ölmüş bulunan Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammad Yakub ve Taliban sözcüsü Şer Muhammad Abbas Stanikzai'nin hükümette üst düzey görevlerde bulunacağı duyumu aktarılmıştı.

"Yeni hükümetle ilgili güvenilir bilgi yok, sadece söylenti var, bunlar doğru değil" diyen Taliban Sözcüsü Mücahid, hükümetin yeni yapısının bugün resmen açıklanacağı iddialarını da reddetti.

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