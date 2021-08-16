Taliban'dan Afgan göçmenlere çağrı!

Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

Taliban ise, ülkeden çıkabilmek için havalimanında toplanan kişilere seslendi. Ayrıca ülkeden ayrılanlara da yapılan çağrıda, 'herkesin evine dönebileceği' ve 'sivillerin zarar görmeyeceği' vurgulandı.