Taliban zaferini böyle kutladı

Orgeneral Mckenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgal sürecini tamamlandığını ve son ABD uçağının da Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu.

Taliban kutlama yaptı

Taliban güçleri, ABD’ye ait son uçağın da ülkeden ayrılmasının ardından silahlarla havaya ateş açarak kutlama yaptı.

ABD'nin işgali bitirme süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.