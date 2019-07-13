Taliban yine saldırdı! 3 ölü 2 yaralı
Taliban Afganistan'da yine saldırdı. Bir otele giren Taliban mensupları, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA'ya yaptığı açıklamada, Taliban mensuplarının, Badgis'in merkezi Kale-i Nev kentine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Militanların, kent merkezindeki bir otele girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade eden Rahimi, çatışmanın devam ettiğini belirtti.
Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey de saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmanın sürdüğü öne sürüldü.
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