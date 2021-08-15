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Gündem Taliban yetkilisi: Başkanlık sarayında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğiz
Gündem

Taliban yetkilisi: Başkanlık sarayında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğiz

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirirken bir yetkilisinden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 20:22:00 - 2021-08-15 20:44:57
Taliban yetkilisi: Başkanlık sarayında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğiz

Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni bir açıkama geldi.

Afganistan'da başkentte kamu binalarını aldıktan sonra Başkanlık Sarayı'na girdiği belirtilen Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği açıklandı.

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'a girerek son verdiği İslam Emirliği'nin tekrar kurulacağı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi, Başkanlık Sarayı'ndan yakından Afganistan İslam Emirliği'nin ilanın yapılacağını söyledi.

NATO'dan ise ülkeden tahliyelerin devam etmesi için Kabil havalimanının güvenliğini sağlamayı sürdüreceği açıklaması geldi.

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Yorumlar

Eren

Haçlılar kaçıncı besledikleri laikus domuzlarda kaçmaya başladı.
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Talibannnn

Allahu ekberr Allahu ekberrr elhamdulillah Rabbim turkiyeyede nasip etsin
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