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Taliban, ülkenin en önemli kaynaklarından birini ele geçirdi

Afganistan'da Taliban militanları, ülkenin en önemli kaynaklarından biri olan Badahşan vilayetindeki lapis taşı madenini ele geçirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
Taliban, ülkenin en önemli kaynaklarından birini ele geçirdi

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetindeki lapis taşı madenini ele geçirdi.

Badahşan Milletvekili Huccetullah Hıradmend, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Kiranu Mincan ilçesindeki lapis taşı madenini ele geçirdiğini bildirdi.

"En kısa zamanda geri alınacak"

Taliban'ın, madeni ele geçirmesi ile büyük değere sahip lapis taşından gelir sağlayacağını belirten Hıradmend, Afganistan'ın en önemli kaynaklarından söz konusu madenin tekrar devlet kontrolüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, madenin en kısa zamanda geri alınacağı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
  1. Taliban militanları
  2. Afganistan
  3. Badahşan Milletvekili Huccetullah Hıradmend
  4. lapis taşı madeni
  5. Afganistan Cumhurbaşkanlığı

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