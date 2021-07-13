Taliban, Türkiye'yi "asker bulundurma" kararından vazgeçmeye çağırdı

Afgan halkı ile Türkiye'nin Müslüman halkı arasında derin tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğu hatırlatılan Taliban açıklamasında, Türkiye'nin ABD'nin emriyle Afganistan'da kalmaya devam etmesinin düşmanlık duygularını körükleyerek ikili ilişkilerin zarar görmesine yol açacağına vurgu yapıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, NATO birliklerinin çekilme sürecinde, Afganistan'da kalmaması konusunda Türkiye'ye de uyarıda bulunuldu.

"Türkiye'nin kararı yerinde değildir, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalidir ve ulusal çıkarlarımıza aykırıdır." denilen açıklamada, her iki ülke için de zararlı olacağı hesaba katılarak Türkiye Hükümetinden kararlarını geri alması için çağrı yapıldı.

"Politikamız, tüm ülkelerle karşılıklı davranışa dayalı iyi ve olumlu ilişkiler kurmaya devam etmektir. Ne başkalarının işlerine karışırız ne de başkalarının kendi işlerimize karışmasına izin veririz." denilen açıklamada Mücahid, "Hangi ülkeye ait ve hangi bahane ile olursa olsun yurdumuzda yabancı güçlerin bulunmasını işgal olarak görmekteyiz ve işgalcilere son 20 yıllık cihada dayanak oluşturan 2001 yılında yayınlanan fetva uyarınca muamele edilecektir." dedi.





