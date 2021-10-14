Taliban Türkiye’ye geliyor!
Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği bildirildi.
Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği bildirildi.
Dışarıda halkçı, içeride canavar... İşine gelince rol, işine gelmeyince yol verir! "Metin Akpınar ekmeğimle oynadı" itirafı!
Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği bildirildi.
Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği bildirildi.
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