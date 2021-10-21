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Dünya Taliban: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var
Dünya

Taliban: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var

Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının buna hakkı olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 08:09:00 -
Taliban: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, günlük yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 adet pasaport verdiklerini ve toplam verilen sayının yaklaşık 46 bine ulaştığını vurgulayarak, "Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var." dedi.

Pasaport işlemlerini sisteme koyduklarını aktaran Hakkani, halkın ilgili ofisler aracılığıyla kargaşa oluşmadan pasaport almaya başladığını işaret etti.

Hakkani, pasaport veren ofislerin tüm halkın hizmetine açık olduğuna dikkati çekerek, yurt dışına gitmek isteyen herkese evraklarını vereceklerini ve önceki yönetimden kişilerin de pasaport almalarını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

Taliban yönetiminin Afgan halkının geleceği için tüm gayretiyle çalıştığı yorumunu yapan Hakkani, kimsenin ülkeyi terk etmek zorunda olmadığını ve korkmaması gerektiğini belirtti.

Hakkani, herkese pasaport verdiklerini, kimsenin ülkeden ayrılmasına engel olmadıklarını, kimseye işkence yapmadıklarını, bunun düşmanların propagandası olduğunu ileri sürerek, tedaviye ihtiyacı olanlar, sporcular ve öğrencilerin de öncelikli grupta yer aldığını dile getirdi.

 

 

 

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