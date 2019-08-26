Taliban, telekomünikasyon şirketini tehdit etti Taliban, Afganistan’daki bir telekomünikasyon şirketinin çalışanlarının ve abonelerinin hedef alınacağını açıkladı.

Taliban, Afganistan’daki bir telekomünikasyon şirketinin çalışanlarının ve abonelerinin hedef alınacağını açıkladı.

Taliban, Afganistan’da faaliyet gösteren bir telekomünikasyon şirketinin, Afgan hükümetine ve ABD’ye istihbarat merkezi olarak hizmet ettiğini ileri sürdü. Örgütten yapılan açıklamada, şirketin sim kart sahiplerini dinlediği ve bilgileri istihbarat çevreleriyle paylaştığı da iddia edildi. Örgüt, şirketin tüm binalarının, araçlarının, baz istasyonlarının, çalışanlarının ve abonelerinin hedef alınacağını duyurdu.

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