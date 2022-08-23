Taliban sözcüsü Türkiye için dost mu dedi düşman mı? 'Türkiye bizim için...'

Taliban'ın Katar'daki Doha Siyasi Ofis Başkanı Süheyl Şahin çok önemli açıklamalarda bulundu.

TV100'e özel röportaj veren Şahin'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Taliban heyeti Türk heyetinden Afgan göçmenlerle ilgili hangi taleplerde bulundu? Taliban heyetine Türkiye ne cevap verdi?

İşte TV100'ün özel röportajından dikkat çeken bölümler...

Mehmet Bal: Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Taliban Heyetinin Ankara’da gerçekleştirdiği son görüşme ile ilgili birkaç sorum olacak. Taliban Delegasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen toplantısının ana gündemini hangi konular oluşturdu?

Süheyl Şahin: Bismillahirahmanirahim. Teşekkürler bizim Türkiye ile tarihi ilişkilerimiz var. Sadece Afganistan’daki işgalin sona ermesi ile başlamadı. Afganistan’da işgal devam ederken de bizim Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz politika ofisimiz tarafından devam etti. Tarihi açıdan ise Türkiye ile güzel ilişkilerimiz oldu. Türkiye bizim Müslüman bir kardeşimiz ve dostumuz. Heyetlerimiz zaman zaman eğitim alanında görüştüler. Aynı zamanda içişleri bakanlıkları ve diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz oldu. Ekonomik gelişmeleri, Afganistan’daki Türk yatırımcıları, Afganistan’daki eğitim girişimlerini özellikle Afganistan’daki Türk yardım kuruluşlarının geniş bir yelpazesi var ve sadece bu görüşmede değil daha önceki görüşmelerde yapılan anlaşmalar çerçevesinde Afganistan yapılması planlanan okulları görüştük’ son gelen heyetimizin görüşmeleri de Türk heyeti ile bu bağlamda oldu.

“AFGANİSTAN GÜVENLİ VE İŞ OLANAKLARI VAR. AFGANLARIN GİTMELERİNE GEREK YOK”

Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Taliban Heyetinin Afgan göçmenler ile ilgili talepleri neydi?

Süheyl Şahin: Afgan göçmenler için bizim talebimiz Afganistan içinde imkanlar sağlanıyor, yatırımlar yapılıyor ve iş olanakları oluşturuluyor, Afganistan artık güvenli. İş olanakları var ülkeyi terk edip Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Aynı zamanda bazı Afganlar hali hazırda Türkiye’deler onların Afganistan’da iş olanakları hazırlandı. Görüyorsunuz ki Afganistan’da olmaları onların başka ülkelere özellikle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken hayatlarını tehlikeye atmalarından, birçok Afgan’ın okyanuslarda hayatlarını kaybetmelerinden ve ‘Afgan isyancı’ olmalarından daha iyi. Türk heyetinden Afganistan’daki yatırımlarını genişletmelerini istedik. Eğitim alanında ve Afganistan’ın farklı sektörlerinde yatırıma davet ettik. Özellikle Tarım, madencilik ve güç üretimi ve benzeri sektörlerde Türk girişimcileri taleplerimizi ilettik.

“TÜRK HEYETİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZE DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Taliban heyeti gerçekleştirilen görüşmede istediklerini aldı mı?

Süheyl Şahin: Evet görüşmeden memnun kaldığımızı söyleyebilirim bazı konular şu an için proje kapsamında bazıları ise pratiğe dönüştürülmüş durumda umuyorum ki görüşmelerin yansımalarını kısa süre içinde sahada görmüş olacağız. Elbette yapılan görüşmeden dolayı mutlu ve tatmin olmuş durumdayız. Türk heyeti ile görüşmelerimize düzenli olarak devam edeceğiz.

“AFGANLAR TÜRKİYE’YE YASADIŞI GİRİYOR”

Son bir yıl içerisinde ne kadar Afgan göçmen Türkiye’ye geldi ve ne kadarı sınır dışı edilerek ülkenize gönderildi, elinizde bununla ilgili bir rakam ya da tahmini bir veri var mı?

Süheyl Şahin: Elimizde net bir rakam yok. Bu Afganlar Türkiye’ye yasal yollardan gelmedi. Birçoğu yasadışı yollar kullandı, birçoğunun pasaportu vizesi bile yoktu. İran üzerinden Türkiye’ye geldiler bu yüzden elimizde herhangi bir rakam yok.