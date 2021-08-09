Taliban Sözcüsü Naim TRT Arabi’ye konuştu: Dünya sivillere yönelik bombardımanlara sessiz kalıyor

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcülerinden Muhammed Naim, TRT Arabi'ye açıklamalarda bulundu.

TRT Arabi yayınına katılan Naim, ülkedeki son durumu ve Taliban ilerleyişini değerlendirdi.

Naim, son 2-3 aylık süre içerisinde 200'den fazla ilçe merkezini ve 6 vilayet merkezini kontrol altına aldıklarını dile getirdi.

Bu ilerleyişlerinin, Afgan halkının kendilerine olan desteğini gösterdiğini kaydeden Naim, "halkın işgalden ve kukla yönetimlerden yorulduğunu" savundu. Naim "Halk İslam Emirliği'ni ve mücahitleri istiyor." ifadesini kullandı.

"Savaşa Kabil hükümeti neden oldu"

Taliban'ın siyasi çözümden yana olduğunu ve bu doğrultuda girişimlerini sürdürdüğünü kaydeden Naim, "Biz siyasi çözümden yanayken, Kabil yönetimi görüşmeler devam ettiği esnada bize karşı savaş ilanında bulundu." şeklinde konuşarak, savaşın şiddetlenmesine hükümetin attığı adımların yol açtığını söyledi.

Halkın da Kabil hükümetini ve işgali istemediğini kaydeden Naim, hükümet güçlerinin kendilerine değil, doğrudan sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti.

"Hükümet güçleri sivilleri vuruyor, tüm dünya sessiz"

Hükümet bombardımanlarının sivil, asker, çocuk, kadın ayırmadığını, hastane ve camilerin hükümet tarafından bombalandığını kaydetti.

Dünyanın bu katliamlar karşısında sessiz olduğunu ifade eden Naim, Kabil hükümetinin sivillere yönelik saldırıları devam ettiği sürece, kendilerinin de saldırıları durdurmayacaklarını belirtti.

Afganistan genelinde çatışmaların son süreçte şiddetlendiği ve Taliban'ın son 4 günde 6 vilayet merkezini kontrol altına aldığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News