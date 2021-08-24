  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Polanya, o sınıra 150 kilometrelik duvar örecek!
Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da Kovid-19 aşılama oranı yüzde 75'i geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
Gündem Taliban Sözcüsü Mücahid: 31 Ağustos'tan sonra tahliye operasyonlarına izin vermeyeceğiz
Gündem

Taliban Sözcüsü Mücahid: 31 Ağustos'tan sonra tahliye operasyonlarına izin vermeyeceğiz

​Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'dan ayrılmak isteyenler için son tarihin 31 Ağustos olduğunu ve bu süreyi uzatmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 21:13:00 -
Taliban Sözcüsü Mücahid: 31 Ağustos'tan sonra tahliye operasyonlarına izin vermeyeceğiz

Taliban Sözcüsü Zebibullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mücahid, 31 Ağustos'tan sonra tahliye operasyonlarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Mücahid, Kabil'deki uluslararası havaalanına giden yolun Taliban tarafından kapatıldığını ve sadece yabancıların geçişine izin verdiklerini ifade etti.

Mücahid, "Kabil havaalanında gördüğümüz şeyler üzüntü verici. Amerikalılar, Afganları ülkeyi terk etmeye zorlamamalı." ifadelerini kullandı.

"Kabil Havalimanında Türk askerine ihtiyaç yok"

Türkiye iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Mücahid, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz fakat askerlerini burada istemiyoruz. Kabil Havalimanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız." dedi.

Mücahit, Taliban siyasi kanadının lideri Abdulgani Birader'in ABD CIA Direktörü William Burns ile Kabil'de gizli görüşme yaptığı yönündeki iddialara ilişkin, "Böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine dair hiçbir bilgim yok." yanıtını verdi.

Pencşir'deki sorunu diyalog yoluyla çözmek istediğini sözlerine ekleyen Mücahid, "Pencşir'de çatışma olmayacağından yüzde 80 eminim." Dedi.

Mücahid, Pencşir'deki liderlerini "tüm sorunları çözmek ve ortak bir ülkede barış içinde birlikte yaşamak için Kabil'e gelmeleri" çağrısında bulundu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay