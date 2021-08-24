Taliban Sözcüsü Mücahid: 31 Ağustos'tan sonra tahliye operasyonlarına izin vermeyeceğiz

Taliban Sözcüsü Zebibullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mücahid, 31 Ağustos'tan sonra tahliye operasyonlarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Mücahid, Kabil'deki uluslararası havaalanına giden yolun Taliban tarafından kapatıldığını ve sadece yabancıların geçişine izin verdiklerini ifade etti.

Mücahid, "Kabil havaalanında gördüğümüz şeyler üzüntü verici. Amerikalılar, Afganları ülkeyi terk etmeye zorlamamalı." ifadelerini kullandı.

"Kabil Havalimanında Türk askerine ihtiyaç yok"

Türkiye iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Mücahid, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz fakat askerlerini burada istemiyoruz. Kabil Havalimanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız." dedi.

Mücahit, Taliban siyasi kanadının lideri Abdulgani Birader'in ABD CIA Direktörü William Burns ile Kabil'de gizli görüşme yaptığı yönündeki iddialara ilişkin, "Böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine dair hiçbir bilgim yok." yanıtını verdi.

Pencşir'deki sorunu diyalog yoluyla çözmek istediğini sözlerine ekleyen Mücahid, "Pencşir'de çatışma olmayacağından yüzde 80 eminim." Dedi.

Mücahid, Pencşir'deki liderlerini "tüm sorunları çözmek ve ortak bir ülkede barış içinde birlikte yaşamak için Kabil'e gelmeleri" çağrısında bulundu.