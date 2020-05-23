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Aktüel

Taliban, Ramazan Bayramı’nda 3 günlük ateşkes ilan etti

Afganistan’da Taliban, Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:06:59 -
Taliban, Ramazan Bayramı’nda 3 günlük ateşkes ilan etti

Afganistan’da Taliban, Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.


Afganistan’da Taliban, Ramazan Bayramı nedeni ile 3 gün boyunca ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Taliban, yayınladığı mesajda “Vatandaşın bayram günlerini güvende geçirmesi için tüm Afganistan İslami Emirlik Mücahitlerine, vatandaşın güvenliğini sağlamak için özel önlem almalarına dahil emir veriliyor” ifadeleri kullanıldı. Taliban, yayınladığı mesaj ile düşman bölgelerine gitmeyi ve Afgan askerlerine saldırmayı yasakladığını açıkladı.


Mesajda ayrıca, “Düşman tarafından size saldırı olduğunda kendinizi savununuz” ifadelerine yer verildi.

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