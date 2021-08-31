Taliban Pencşir’e ilerliyor! Çatışmalar yaşanıyor

Taliban, Afganistan'da hakimiyetini ilan etmesi sonrası yığınak yaptığı "direnenlerin kalesi" olarak nitelendirilen Pencşir'e saldırı başlattı.

Direnişi efsane komutanın oğlu yönetiyor

Pencşir eyaletinde direnen gruba, Afgan-Sovyet savaşının ünlü komutanlarından ve daha sonra Taliban ile El Kaide'ye karşı mücadelede adını duyuran Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderlik ediyor. Mesud ve yanındaki güçler, geçtiğimiz günlerde Bağlan vilayetinin 3 bölgesini geri almıştı.

Pencşir'de çatışmalar başladı

Afganistan ordusunun eski üyelerinin yanı sıra yerel milislerin de yer aldığı Ahmed Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi ile Taliban güçleri arasında Pençşir Vadisinde savaş başladı. Taliban'ın bölgeyi 3 koldan kuşattığı Pencşir'de zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Taliban sözcüsü: Pencşir'i kısa sürede ele geçirebiliriz

Taliban Sözcüsü ve Kültür Komisyonu Başkanı Zabihullah Mücahid son yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Pençşir vilayetini Taliban'a teslim etmemek için direnen Tacik lider Ahmet Mesud'la müzakerelerin devam ettiğini anlattı.

Pencşir'de çatışma istemediklerini kaydeden Mücahid, "Biz savaşmak istemiyoruz. Müzakereden yanayız. Eğer müzakere sonuç vermezse zaten Pençşir'in çevresi Taliban güçleri tarafından kuşatılmış durumda. İstersek çok kısa sürede ele geçirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Pencşir, Taliban karşıtlarının kalesi olarak biliniyor

Taliban, 15 Ağustos'ta büyük bir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Pencşir Taliban karşıtlarının "önemli kalesi olarak biliniyor.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel grupların başında bulunduğunu açıklayarak halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmıştı.