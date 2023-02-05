Taliban muhaliflerinden Türkiye'de suikast girişimi
Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine muhalif duruşuyla bilinen Ahmed Mesud grubunun mensubları, Afgan siyasi analist ve araştırmacı Hatef Muhtar'a Türkiye'de suikast girişiminde bulundu.
Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin muhalifleri Türkiye'de Afgan bir isme suikast girişiminde bulundu.
Afgan siyasi analist ve araştırmacı Hatef Muhtar, dün cuma namazı çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırının, İslam Emirliği yönetimine muhalif olan ve ABD ile Fransa gibi ülkelerce desteklenen Ahmed Mesud grubunun mensuplarınca düzenlendiği ifade edildi.
Saldırı neticesinde Muhtar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'de gerçekleştirilen suikast girişimine çok sayıda Afgan tepki gösterdi.
Türkiye'yi merkez edinen Afgan muhaliflerin, etkinliklerini suikast girişimlerine ve bıçaklı saldırılara dek artırması dikkat çekiyor.
Kaynak: Mepa News
Dünya
Taliban'dan uyuşturucuya sert darbe: Bağımlıların yaşadığı köprü altları 21 yıl sonra ilk kez...