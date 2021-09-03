Taliban kararını verdi! Afganistan'ın yeni hükümet başkanı belli oldu
Taliban yönetimine geçen Afganistan'da hükümet başkanlığına Abdulgani Molla Birader getirildi.
Taliban yönetimi Afganistan'da Hükümet Başkanlığı görevine Abdulgani Molla Birader'i getirdi.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban’ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 18 Ağustos'ta, 20 yıl aradan sonra Afganistan’a dönmüştü.
Katar’ın başkenti Doha’dan özel uçakla Kandahar’a giden Birader’i, havaalanında kalabalık bir grup karşılamıştı.