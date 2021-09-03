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Dünya Taliban kararını verdi! Afganistan'ın yeni hükümet başkanı belli oldu
Dünya

Taliban kararını verdi! Afganistan'ın yeni hükümet başkanı belli oldu

Taliban yönetimine geçen Afganistan'da hükümet başkanlığına Abdulgani Molla Birader getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 11:39:00 -
Taliban kararını verdi! Afganistan'ın yeni hükümet başkanı belli oldu

Taliban yönetimi Afganistan'da Hükümet Başkanlığı görevine Abdulgani Molla Birader'i getirdi.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban’ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 18 Ağustos'ta, 20 yıl aradan sonra Afganistan’a dönmüştü.

Katar’ın başkenti Doha’dan özel uçakla Kandahar’a giden Birader’i, havaalanında kalabalık bir grup karşılamıştı.

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Yorumlar

TESLİM

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fazıl

Yahu bu Afganistanda ne maske ne mesafe ne aşı ne pcr testi var korunada yok ölende nasıl iş bu yoksa bu koruna sadece bil in kurulunun olduğu ülkelerdemi var
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