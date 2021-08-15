Taliban Kabil'e girdi, Türkiye'den açıklama geldi! "İvedilikle..."
Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban'ın Kabil'e girdiğini duyurdu. Gelişmenin ardından Türkiye, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.
Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından harekete geçti.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.