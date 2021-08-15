Taliban Kabil'e girdi! Binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile beraber binlerce insan şehri terk etmeye çalışıyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile beraber binlerce insan şehri terk etmeye başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.
Sabah saatlerinde Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Herhangi bir direnişle karşılaşmayan Taliban, hiçbir masumun kanını akıtmak istemediğini' belirterek, durumu barışçıl bir yolla sürdürmek istediğini söyledi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı ise barışçıl yolla yönetimin devredilmesi için müzakereye girileceğini duyurdu. Şehirde güvenliği güvenlik güçleri sağlayacak.
Kabil'in de düşmesi üzerine şehirdeki binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin hemen hemen her sokağında trafiğin kilitlendiği görüldü.