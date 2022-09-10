Taliban Hükümeti'nden dünyada bir ilk: 'ey vatandaş senden fazla para almışız, fazla aldığımızı iade ediyoruz'

Devlet'in "ey vatandaş senden fazla para almışız, fazla aldığımızı iade ediyoruz" dediği günleri de gördük. Afganistan gibi oldukça fakir bir ülkede İslam Emirliği'nin yönetime gelmesi ile muhteşem bir örneklik yaşandı.

Afganistan İslam Emirliği Hac ve Vakıflar Bakanlığı, hac döneminde her hacıdan 4130 dolar aldıklarını ancak harcamaların 3614 dolar tutması nedeniyle fazlalık olarak kalan 516 doların hacılara iade edileceğini açıkladı.

Vatandaşın parasına -başka yerlerde hizmet için kullanırız- kolaycılığına kaçınılmadan el koyma yerine geri ödeme kararının alınması müslümanların toplumu müslümanca idare etmeye başladığında bireyin hukukunun nasıl güvence altında olduğuna dair çarpıcı bir örnek olarak sunuldu.

Doğruhaber