  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Dünya Taliban Hükümeti Türkiye'deki Afgan mülteciler için Ankara'ya heyet gönderiyor
Dünya

Taliban Hükümeti Türkiye'deki Afgan mülteciler için Ankara'ya heyet gönderiyor

Afganistan İslam Emirliği yetkilileri, Türkiye'deki Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 17:08:00 -
Taliban Hükümeti Türkiye'deki Afgan mülteciler için Ankara'ya heyet gönderiyor

Afganistan İslam Emirliği yetkilileri, Türkiye'deki Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıkladı.

Afganistan'ın resmi Bakhtar haber ajansına göre, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Muhammed Arsalan Harotay, Türkiye'ye bir heyet gönderileceğini belirterek, "Bu heyetin Afgan mültecilerin dönüşü, karşılaştıkları zorluklar ve sorunları hakkında etraflıca görüşmeler yapmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ajans, Harotay'ın Kabil'in Türkiye ile bugüne kadar yaptığı görüşmelerden bir netice alamadığını aktardı.

Gönderilecek heyetin gündeminde Afgan mülteciler ve evlerine dönüş yollarının yer alacağı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na göre yılbaşından 16 Ağustos'a kadar Türkiye'den 41 bin 492 Afganistan vatandaşı ülkesine gönderildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 171 adet charter (özel uçak) seferi ile 31.459 ve tarifeli uçuşlarla 10.033 olmak üzere toplam 41.492 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23