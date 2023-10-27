Taliban Hükümeti: Ticaret sektörlerindeki 'mafyavari oluşumlar' büyük ölçüde engellendi

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Son 20 yılda mafyavari oluşumların tekel haline gelerek tüm ticaret sektörlerinde önemli ölçüde büyüdüğünü belirterek, bu oluşumların büyük ölçüde engellendiğini ve İslam Emirliği'nin bu konudaki mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, kalitesiz petrol kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Afganistan Ulusal Standartlar Kurumu üzerinden yürütülen çalışmaları aktaran Sözcü Mücahid, düşük kalitedeki petrol ürünlerinin ithalatını ve sağlıksız ticareti engellemek için büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

Son 20 yılda mafyavari oluşumların tekel haline gelerek tüm ticaret sektörlerinde önemli ölçüde büyüdüğünü belirten Mücahid, Afganistan İslam Emirliği'nin yeniden iktidara gelmesinin ardından kaçakçılığa ve düşük kalitedeki ithalata karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Mücahid, "Bu mafyanın içinde de bir iç mafya var ve onların da bir takım yabancı mafya çevreleri var. Aktif şekilde çalışıyorlardı ama Afganistan İslam Emirliği gelince onları büyük ölçüde durdurdu. Ancak hala bazı bölgelerde yüzde 20'lik oranda bir faaliyet alanları var. Bunlar, sınır bölgelerinde ya sahte mallar üretip bunları Afganistan'a getiriyor ya da ülkeye hatalı ve standart dışı mallar sokmaya çalışıyor." dedi.

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Afganistan Ulusal Standartlar Kurumu ise, özellikle ülkenin petrol sektöründe şeffaflık yönünde önemli adım attıklarını belirterek bu alanda mafyalaşan unsurların ortadan kaldırılması için ciddi şekilde çalıştıklarına vurgu yaptı.

Afganistan Ulusal Standartlar Kurumu Sözcüsü Ashequllah Weziri, "Mafyanın yüzde 80'ine yakını kontrol altına alınarak yok edildi. Mafya ve var olan bazı çevreleri ortadan kaldırma oranının yüzde 100'e ulaşacağının teminatını milletimize veriyoruz." dedi.

Afganistanlı ekonomist analistler, Afganistan'daki siyasi değişimlerden sonra yönetimi ele alan İslam Emirliğinin, piyasanın kontrolünü ele geçirmeye çalışan tekellerin istifçiliğini önleyebileceği, çemberi biraz daha daraltabileceği, mafyayı Afgan pazarlarından uzak tutabileceği görüşünde.