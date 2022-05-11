Taliban Hükümeti: İsrail'in El Cezire muhabirini öldürmesi ifade özgürlüğüne saldırıdır!
Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlık Sözcüsü Abdulkahhar Belhi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, muhabirin öldürülmesi kınanırken, bunun "ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu" dile getirildi.
Belhi şu ifadeleri kullandı:
"Dışişleri Bakanlığı, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de İsrail güçleri tarafından kasten öldürülmesini şiddetle kınıyor.
İsrail, ifade özgürlüğüne saldırarak Filistin halkına yönelik vahşetinin dünyaya teşhir edilmemesini istiyor."
El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile, bugün sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Cenin şehrine yönelik baskınına dair haber yaptığı sırada, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmüştü.
Kaynak: Mepa News