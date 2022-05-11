  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban Hükümeti: İsrail'in El Cezire muhabirini öldürmesi ifade özgürlüğüne saldırıdır!
Dünya

Taliban Hükümeti: İsrail'in El Cezire muhabirini öldürmesi ifade özgürlüğüne saldırıdır!

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 18:11:00 -
Taliban Hükümeti: İsrail'in El Cezire muhabirini öldürmesi ifade özgürlüğüne saldırıdır!

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Abdulkahhar Belhi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, muhabirin öldürülmesi kınanırken, bunun "ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu" dile getirildi.

Belhi şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanlığı, El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de İsrail güçleri tarafından kasten öldürülmesini şiddetle kınıyor.

İsrail, ifade özgürlüğüne saldırarak Filistin halkına yönelik vahşetinin dünyaya teşhir edilmemesini istiyor."

El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile, bugün sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Cenin şehrine yönelik baskınına dair haber yaptığı sırada, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay