Taliban Hükümeti duyurdu: Afganistan'da devlet üniversiteleri tekrar açılıyor
Afganistan'da Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, devlete ait üniversitelerin yakın zamanda eğitim öğretime açılacağını duyurdu. Hakkani, Afganistan genelinde bulunan 150 özel üniversitede ise eğitimin devam ettiğini söyledi.
Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, yönetime geçtiklerinden bu yana devlet üniversitelerinin kapalı tutulmasının sebebinin ekonomik sorunlar olduğunu açıkladı.
Ekonomik sorunların yavaş yavaş çözüldüğünü ifade eden Hakkani, ülke genelinde bulunan toplam 40 devlet üniversitesinde eğitim ve öğretime yeniden başlanacağını kaydetti.
Hakkani, Afganistan genelinde bulunan 150 özel üniversitede ise eğitimin devam ettiğini söyledi.
Hakkani, "Ülkedeki tüm eğitim kurumları, şeriat ve İslami kurallara uymalıdır." dedi.
Afganistan'daki üniversiteler, Taliban'ın yönetime geçmesinden önce Covid-19 salgını nedeniyle eğitime ara vermişti.
Afganistan genelinde bulunan özel üniversiteler Eylül 2021'de eğitime başlarken, devlet üniversiteleri kapalı kalmıştı. (İLKHA)