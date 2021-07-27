Taliban helikopteri vurdu ve düşürdü!

Afganistan'ın güney kesiminde Kabil hükümeti güçlerine ait bir helikopterin Taliban tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre olay dün gece saatlerinde, ülkenin güneyindeki Hilmend ilinin Nad Ali ilçesinde meydana geldi.

Bölgede hava saldırıları düzenleyen bir Mi-17 savaş helikopterinin, Taliban mensupları tarafından hedef alındığı ve düştüğü kaydedildi.

Taliban kaynakları, hükümet güçlerinin düşürülen helikopterde bulunan askerleri tahliye ettiğini ve kısa bir süre sonra helikopterin enkazını bombalayarak imha ettiğini öne sürdü. Taliban sözcülerinden Kari Yusuf Ahmedi, bölgede yaşanan çatışmaların ardından Nad Ali ilçe merkezinin de Taliban tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Kabil hükümeti güçlerinden yapılan açıklamada helikopterin "acil iniş yaptığı" iddia edilerek, helikopter mürettabatının da tahliye edildiği ifade edildi.

Hilmend ili, Afganistan genelinde Taliban'ın en güçlü olduğu illerden biri niteliğinde.

Bölgede çatışmalar, ilin merkez şehri Leşkergah ve çevresinde yer yer devam ediyor.