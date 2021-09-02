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Gündem Taliban duyurdu! ‘Katar ile anlaşamadık’
Gündem

Taliban duyurdu! ‘Katar ile anlaşamadık’

Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Katar ile Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda henüz bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Taliban, Türkiye ile ilgili de açıklama da bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 09:55:00 -
Taliban duyurdu! ‘Katar ile anlaşamadık’

ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlıklarını sonlandırma kararlarının ardından Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Sputnik'e yaptığı açıklamada, örgütün havaalanının işletilmesi konusunda Doha ile henüz bir anlaşmaya varamadığını belirtti.

Türkiye ve Katar açıklaması

Sözcü, "Havaalanının normal işleyişine devam etmesi için durumu iyileştirmek istiyoruz. (Katar'dan) önce Türkiye, bu konuda hem lojistik hem de teknik yardım teklifinde bulundu. Bu konuda Katar ile de temasa geçtik. Ancak henüz nihai bir karara varamadık" ifadelerini kullandı.

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