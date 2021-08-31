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Dünya Taliban direnişin merkezine saldırı başlattı
Dünya

Taliban direnişin merkezine saldırı başlattı

Taliban, Afganistan'da kontrol altına alamadığı tek vilayet olan Pencşir'e saldırı başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 18:25:00 - 2021-08-31 18:25:59

Afganistan'da kontrol altına alamadığı tek vilayet olan Pencşir'e saldırı başlatan Taliban bölgeyi üç koldan kuşattı. Taliban'ın saldırı başlattığı Pencşir'den çatışma haberleri gelmeye başladı.

Başkent Kabil'in kuzeydoğusunda yer alan Pencşir, daha önceki Taliban yönetimindeki Sovyet işgalinde de direnişin kalesi olarak anıldı. Çünkü kimse buraya giremedi. Şimdi de Taiban'a direniş buradan başlatıldı.

Silahlı güçlerin başında Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud var.

Taliban bölgeyi 3 koldan kuşattı

Taliban'ın üç koldan kuşattığı bölgeye saldırdığı belirtiliyor. Bölgeden gelen haberler şiddetli çatışmalar yaşandığı yönünde. Taliban'ın sekiz mensubu ölürken direnişçilerin kaybı hakkında ise henüz net bir bilgi yok.

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