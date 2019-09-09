Taliban: Daha fazla Amerikalı hayatını kaybedecek

Taliban, Trump’ın örgüt liderleriyle başkanlık konutu Camp David’de gizli yapacağı görüşmeyle, örgütle yürütülen barış müzakerelerini iptal etmesinin ardından bir açıklama yayınladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Trump’ın diyaloğu kesme kararını eleştirdi ve Amerikan güçlerinin de Afganistan’da saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Mücahid, "Bu daha fazla Amerikan kayıplarıyla sonuçlanacak. İnandırıcılığı etkilenecek, barış karşıtı duruşu dünyada görülecek, hayatlar yitirilecek." dedi.

POMPEO: AFGAN BARIŞI ŞİMDİLİK ÖLDÜ

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Afgan barış görüşmelerinin durdurulduğunu ve Washington’un Taliban’ın önemli taahhüdlerini uygulayabileceğine emin oluncaya kadar bölgeden asker çekmeyeceğini kaydetti.

Çeşitli Amerikan televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan Pompeo, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın geri çağrıldığını kaydetti ve Afgan görüşmelerinin şimdilik öldüğünü kaydetti.

Pompeo, Taliban’ın ciddi barış için gerekli adımları atana kadar Amerika’nın Afganistan güçlerini desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

Başkan Donald Trump aday olduğu dönemden bu yana Amerikan askerlerini Afganistan’da çekmek istiyor.

Geçen hafta Halilzad, Taliban’la prensip anlaşmasına varıldığı, 5400 Amerikan askerinin 20 hafta içinde Afganistan’dan çekileceğini, karşılığında Taliban’ın da Amerika’ya ya da müttefiklerine saldırı için Afganistan’ın üs olmasına izin vermeyeceğini kaydetmişti.

Halilzad, bunun taslak metin olduğunu son kararı Trump’ın vereceğini de vurgulamıştı.

Amerika’nın şu anda Afganistan’da 14 bin askeri bulunuyor.

CAMP DAVID SÜRPRİZİ

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Başkan Donald Trump’ın Taliban liderleriyle Camp David’de planladığı görüşmede soruldu.

Pompeo, Trump’ın anlaşmayı sonuca vardırmak amacıyla müzakerelere doğrudan katılmak istediğini kaydetti.

Pompeo, Trump’ın "Eşref Gani’yle görüşmek istiyorum. Taliban müzakerecileriyle görüşmek istiyorum. Gözlerine bakmak istiyorum. Sonuca ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek istiyorum." dediğini aktardı.

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Bazı Cumhuriyetçi isimler Trump’ın Talebin’ı Amerika’da ağırlama kararını eleştirdiler. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri Adam Kinzinger ve Liz Cheney, Taliban’ın hala Amerika’yla savaştığına dikkat çektiler.

Cheney, Camp David’in Taliban’ın desteklediği El Kaide’nin 3 bin Amerikalı’nın öldüğü 11 Eylül saldırılarına karşı Amerikalı liderlerin karşılık planlarını görüştüğü yer olduğunu kaydetti.

Cheney, hiçbir Taliban üyesinin Camp David’e ayak basmaması gerektiğini vurguladı.

Trump, Kabil’de Perşembe günü düzenlenen bir Amerikan askerinin de hayatını kaybettiği saldırı sonrası Taliban’la görüşmeme ve barış müzakerelerini askıya alma kararı aldığını kaydetmişti.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ

Amerika Başkanı Donald Trump Pazar günü basına açıklanmadan yapması planlanan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve üst düzey Taliban liderleriyle gizli görüşmeyi Cumartesi günü iptal ettiğini belirten bir tweet mesajı paylaştı.

Trump, Taliban’ın son saldırılarından birinde bir Amerikan askerinin hayatını kaybetmesini iptale gerekçe olarak gösterdi.

Trump, mesajında Taliban’la barış müzakerelerini iptal ettiğini de kaydetti.

Görüşmelerin 11 Eylül saldırılarının yıldönümünden birkaç gün önce gerçekleşmesi bekleniyordu.

Trump'ın kararı sonrası Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de barışın ancak Taliban’ın ateşkes kararı alması ve Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere etmesiyle mümkün olabileceğini kaydetmişti.

KAYNAK: EURONEWS