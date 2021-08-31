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Dünya Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti iddiası!
Dünya

Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti iddiası!

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede ABD'ye çalışan Afganları, ABD'li askerlerin çekilirken bıraktığı helikopterlerle idam ettiği iddiası, Biden4e eleştirileri artırdı..

Yeniakit Publisher
2021-08-31 13:26:00 - 2021-08-31 20:16:47
Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti iddiası!

ABD'nin, Afganistan'dan ayrılma süreciyle birlikte ülkede yönetim Taliban'a geçti.

Başkan Joe Biden'ın kararıyla 20 yıllık Afaganistan işgalini sona erdiren ABD, dün gece de ülkedeki birliklerinin son tahliyesini gerçekleştirdi.

Ancak birçok Amerikalı, Afganları Taliban yönetiminde bıraktığı gereçesiyle Biden'a yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

ABD'ye çalışan afganlar helikopterle idam ediliyor iddiası

ABD medyasındaki iddialar ise Taliban'ın, ABD'ye çalışan Afganları infaz ediyor oluşu. Afganistan'dan ayrılan ABD ardından silah, helikopter, uçak gibi çok sayıda askeri envanteri Taliban'a bıraktı. Bugün çıkan son iddia da Taliban'ın Amerika'ya ait helikopterlerle ABD'ye çalışan Afganları idam ettiği oldu.

Görüntülerin ABD medyasında geniş yer bulması sonrası birçok Amerikalı, Başkan Biden'ı ağır bir şekilde eleştirerek yaşanan bu olaylardan sorumlu tuttu.

Helikopter görüntüsü gerçekten idam mı? 

Öte yandan, görüntülerde, idam edildiği ileri sürülen kişinin bazı bölümlerde dik durmayışı, "Görüntü idam değil, kişi canlı" yorumlarına sebep oldu.

 

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Yorumlar

hamza

eğer dogruysa sözünde durmayan abd nin yetiştirdiği köpeklerdir bu davranişı yapanlar
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Hiç kimse vatanına ihanet edemez

bedelini öder tıpkı düşmana yapılmış gibi idam uygundur.
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