  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban Afganistan’ın birçok bölgesini ele geçirmeye devam ediyor!
Afganistan’da sivilleri canlı kalkan olarak bakın nasıl kullanıyorlar!
3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı
Dünya Taliban Afganistan’ın birçok bölgesini ele geçirmeye devam ediyor!
Dünya

Taliban Afganistan’ın birçok bölgesini ele geçirmeye devam ediyor!

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan iline bağlı Vahan İlçesi, Afganistan'ı Çin'e bağlayan "Vahan Koridoru" ile meşhur bir bölge.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 00:35:00 -
Taliban Afganistan’ın birçok bölgesini ele geçirmeye devam ediyor!

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban'ın, ülkenin kuzeyinde, Çin sınırındaki Vahan'ı kontrol altına aldığı bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Badahşan iline bağlı Vahan İlçesi, Afganistan'ı Çin'e bağlayan "Vahan Koridoru" ile meşhur bir bölge.

Son birkaç günlük süre içerisinde Badahşan'ın merkez şehri Feyzabad dışında ilin tamamına yakını Taliban kontrolüne girmişti.

Yerel kaynaklar, Vahan ilçesindeki hükümet güçleriyle Taliban arasında uzlaşı sağlandığını, ilçenin çatışmasız olarak Taliban'a teslim edildiğini ve hareketin kontrolüne girdiğini bildirdi.

 

Bölgeden yayınlanan videoda, birkaç kişiden oluşan Taliban heyetinin ilçe merkezine ulaştığı ve bölge halkı tarafından karşılandığı anlar yer alıyor.

Vahan'ın kontrol altına alınmasıyla Taliban, Afganistan'ın Çin kontrolündeki Doğu Türkistan ile olan sınırını ele geçirmiş oldu.

Yaklaşık 16 bin kişiye ev sahipliği yapan Vahan ilçesinde toplam 112 köy bulunuyor. İlçenin nüfusunun çoğunluğunu Pamiriler, Kırgızlar, Tacikler ve Vahiler oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay