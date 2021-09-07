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Dünya Taliban Afganistan'da kurulacak yeni hükümeti açıkladı!
Dünya

Taliban Afganistan'da kurulacak yeni hükümeti açıkladı!

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Buna göre; Afganistan’da geçiş hükümetine Muhammed Hasan liderlik edecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 17:52:00 - 2021-09-07 18:37:20
Taliban Afganistan'da kurulacak yeni hükümeti açıkladı!

Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.

Yeni hükümete Muhammed Hasan liderlik edecek

Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Muhammed Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.

İşte yeni hükümetin diğer üyeleri:

Molla Hakkani İçişleri Bakanı, Muhammed Yakub Savunma Bakanı oldu.

Dışişleri Bakanı Amir Han Mottaki olurken, Molla Badri ise Ekonomi Bakanı olarak açıklandı.

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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