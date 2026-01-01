  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tali yolda facia! Su kanalına uçan otomobilde can verdi

Edirne Keşan’da tali yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili su kanalına uçtu. Kazada 34 yaşındaki Hüseyin Karabaş yaşamını yitirdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kaza, ilçeye bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Tali yolu kullanarak Orhaniye köyünden Yapıldak köyü yönüne giden Hüseyin Karabaş’ın kontrolünü yitirdiği 22 AAL 903 plakalı otomobil, su kanalına uçtu. Öğle saatlerinde köprüden geçenler otomobili fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Karabaş su kanalından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hüseyin Karabaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabaş’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

Öte yandan, Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, otomobilde başka kişilerin olabileceği ihtimaline karşı su kanalında arama yaptı.

