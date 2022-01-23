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Dünya Talepleri reddedilen Ukrayna'dan tepki: Hayal kırıklığına uğradık
Dünya

Talepleri reddedilen Ukrayna'dan tepki: Hayal kırıklığına uğradık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya'nın ülkesine silah satmayı reddetmesinin 'hayal kırıklığına' neden olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 18:46:00 -
Talepleri reddedilen Ukrayna'dan tepki: Hayal kırıklığına uğradık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya'nın ülkesine silah satmayı reddetmesinin 'hayal kırıklığına' neden olduğunu belirtti.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki mevcut duruma rağmen Berlin yönetiminin Ukrayna'ya savunma teçhizatı tedarik etmeyi reddetmesini eleştirerek, "Almanya, bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

Şimdi Batı'nın Rusya'ya karşı birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Kuleba, "Bunu başarmak ve Rusya'yı kontrol altına almak için hep birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Alman ortaklar bu tür söz ve eylemlerle bu birliği baltalamayı ve Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırıya teşvik etmeyi bırakmalılar." dedi.

Kuleba, Ukrayna'nın Almanya'ya 2014'ten bu yana verdiği destek ve Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaya yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Ancak Almanya'nın mevcut açıklamaları hayal kırıklığına uğratıyor ve bu destek ve çabalara ters düşüyor." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'ya silah satılmasını reddetmişti.

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