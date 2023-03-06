'Talebi tam anlamıyla karşılanmamış' dedi! Dikkat çeken Akşener açıklaması: Yeni bir kriz kapıda
Gazeteci Nazif Karaman, rest çektiği masaya geri dönüp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu anlaşmayı her an bozabileceğini ifade etti.
Gazeteci Nazif Karaman, rest çektiği masaya geri dönüp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili paylaşımda bulundu.
Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meral Akşener bu anlaşmayı her an bozabilir. Talebi tam anlamıyla karşılanmamış." dedi.
Nazif Karaman, "Her an yeni bir kriz kapıda…" ifadelerini kullandı.
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