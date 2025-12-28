Talat Atilla merak edilen o soruyu sordu, Prof. Ahmet Nezih Kök net şekilde cevapladı: Adli Tıp'taki uyuşturucu testinde yanlış pozitif rapor çıkar mı?

  • İSTANBUL
Talat Atilla ile Memleket’e bu hafta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök konuk oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları ile gündemin ilk sırasına yerleşen konuları değerlendiren Kök, en çok merak edilen sorulardan biri olan 'Adli tıpta yanlış pozitif rapor çıkar mı' sorusunu "Yanlış negatif olabilir ama yanlış pozitif olmaz" sözleriyle cevapladı.

Talat Atilla ile Memleket’e bu hafta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök konuk oldu. Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök uyuşturucunun yavaş yavaş insanı adeta parçalayan bir madde olduğunu ifade etti. 

Kök, "Tabi uyuşturucu maddelerde keyif verici unsur çok ön plana çıkıyor.  Hatta biz buna bazen balayı dönemi diyoruz. Evliliğin ilk aylarına da balayı diyoruz ya, çok harika her şey, güllük bir gülistanlık gibi.Ama bu çok yalancı ve geçici bir şey. Sahte balayı. Belirli bir müddet sonra maddenin miktarını artırmak zorunda kalıyor. Beyin ve kalp damar sistemi bozuluyor, mide bozuluyor, bağırsaklar bozuluyor, her yeri bozuyor" ifadelerini kullandı. 

OZON TEDAVİSİ UYUŞTURUCUYU SİLER Mİ? 

Prof. Kök şöyle devam etti. "Ozon tedavisi tıpta kullanılan bir yöntem ama her şeyi her yerde kullanamazsınız. Bir de tıpta çok önemli bir şey vardır. Kanıt değeri çok yüksek bir şeyler olması lazım. Şimdi bu  bu uyuşturucu maddelerin vücuttan atılması ile ilgili olarak kanıta dayalı, bilimsel manada hiçbir veri yok. Ozonla oksijenle ayrılıyor ve oksitatif bir vücudumuzda rahatlatma meydana getiriyor. Bunu daha çok işte alkol tedavisine faydalı olabilir mi falan diye öncelikle kullanmışlar. Ama tabii ki alternatif bir yöntem olarak denemeye çalışırlarsa da bilimsel manada hiçbir anlamı yok."

ADLİ TIPTA YANLIŞ POZİTİF RAPOR ÇIKAR MI? 

"Adli tıbbın işe girişebilmesi için bir uyaran lazım. Bu uyaranın adı Yargı. Ya savcılık makamı soruşturma aşamasında ya da kovuşturma aşamasında da mahkeme adli tıbbın işe girişinde bana şu konularda bir bilgi ver diyor. Bir müzekkere yazıyor, kişileri bize gönderiyor. O kişilerden biz örnekler alıyoruz. Bu örnekleri, tabii ki bunları da bahsetmemiz gerektirir, çok harika bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yargı adli tıptan böyle bir şey çiziliyor. O da çok önemli. Halkımız bunları daha kapsamlı bir şekilde öğrenir. Çünkü bu bir suç. Türk Ceza Kanunu ülkemizdeki suçları belirledikten sonra da o suçlara ilişkin nasıl bir ceza uygulanacağını söylenir."

Örnek alımına dikkat çeken Kök, "Bu işlemlerde en önemli şeyler tabi ki verdiğimiz raporun kanıt değeri, delil değeri nedir? Çünkü bunu yargı göndermiş. Bu acaba gerçekten tam bir delil mi? Mahkemenin ya da savcılığın ele alması gereken bir şey mi? Yanlış negatif, yanlış pozitif ikisinin de değerlendirilmesi lazım. Yanlış negatif olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Örnek alımında hata yapmışsınızdır. Örneği zamanında almamışsınızdır. İstediği biyolojik materyali istediği yerden almamışsınızdır  ya da madde miktarı çok azdır, geçmiştir o sürede gibi.

Yanlış pozitif olabilir mi derseniz, yanlış pozitif olmaz. Dosyalar falan karışma gibi şeyler de olmaz. Çünkü tüm bu işlemler 4-5 basamakta yapılan işlerdir. Daha numunenin gelişinde çalışanlar kimin numunesi olduğunu bilmez. Numune gelir, rapor çıkana kadar örneklerin kime ait olduğunu çalışanlar bile bilmez." 

