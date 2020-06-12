  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Talas’ta okullar sınavlara hazır

Önümüzdeki hafta sonu başlayacak sınav maratonu öncesi Talas’ta sınava girilecek okullar, Talas Belediyesi tarafından hazır hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:22:59 -
Talas’ta okullar sınavlara hazır

Önümüzdeki hafta sonu başlayacak sınav maratonu öncesi Talas’ta sınava girilecek okullar, Talas Belediyesi tarafından hazır hale getirildi.


Tüm yurtta olduğu gibi Talas’ta da 14 Haziran’da MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 20 Haziran’da Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Talas Belediyesi, bu sınavlara ev sahipliği yapacak okullarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak öğrencilerin en sağlıklı şartlarda sınava girmesine imkan hazırladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak sınavlar öncesinde okul bahçeleri, koridorlar, sınıflar ve tuvaletlerde önce temizlik, sonra da hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.



BAŞKAN YALÇIN’DAN BAŞARI DİLEKLERİ


Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir mesaj yayınlayarak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Yalçın, sınavların temiz, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı