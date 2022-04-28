Talas’ta muhteşem sergi

YENİ AKİT ANKARA

Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Mushafın tıpkıbasımının da yer aldığı serginin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sergideki tıpkıbasım Mushafları hediye eden küratör Ahmet Taner Özer, teknik bilgiler vererek “Sergideki 6 eser Osmanlı’nın çeşitli dönemlerinde meşhur hattatlar tarafından el yazması eserlerinin birebir tıpkıbasımlarıdır. Bu eserlerin orijinalleri Topkapı Sarayı’nda ve devlet müzelerinde özel izinlerle görülebilmekteydi. Bu eserlerin tıpkıbasımlarının yapılmasıyla artık hem Anadolu’ya hem de dünyanın birçok yerine İslam medeniyeti ve kültürünün muazzam ihtişamı ve Kur’an-ı Kerim ruhunun ışığı ulaşmış oldu. Çok şükür bugün Sayın Mustafa Yalçın başkanımızın gayretiyle bu özel sergiyi açıyoruz. Kendisine emaneti teslim ettik.” dedi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, bu serginin açılmasını sağlayan Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Yaman dede konağı bu sergiye çok uygun oldu”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, serginin açılış öyküsünü anlatarak, “Bin 400 yıldan fazladır, bir harfi bile yıpratılmamış bir mucize olan Kuran-ı Kerim insanoğlunun şüphesiz ilelebet mutluluk mimarıdır. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’in doğru anlaşılmasına ve Kuran-ı Kerim’in gündemde tutulmasına yönelik gayretimizin şöyle bir öyküsü oldu; Ahmet Beyler pandemiden önce sanat galerisinin açılışında çok güzel eserler sergilenirken bize katılmışlardı. Orada yolumuz çakıştı. Birkaç kültür sanat toplantısından sonra Ahmey Bey kendisinde bulunan buradaki 6 eserin bize hediye edilmesini düşündüğünü söyleyince bende şaşırdım. ‘Bunu belediyeye hediye alalım’ dedim. Bunun üzerine bir ricam daha oldu. Dedim ki; ‘Hazreti Osman’ın kendi yazdığı ifade edilen aynı zamanda da Kuran-ı Kerim’i okurken şehit edildiği ifade edilen Topkapı Sarayı’ndaki eseri de bize kazandırır mısın?’ Onun da baskısını buldu sağ olsun. Bir hayırsever olarak birisinden almış. Onu da sergimizde göreceğiz. Hikâye bu şekilde başlamıştı. Yaman Dede Konağı bu iş için elverişli bir mekân oldu. Müzeciler bodrumun Hira Dağı'nı andırdığını belirtti.” diye konuştu.

Özhaseki’den Başkan Yalçın’a teşekkür

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, “En anlamlı ayda, o anlamlı ayın en anlamlı gününde böyle bir serginin açılması ve gelecek herkese yol gösterici olarak kalacak olması bizleri sevindirdi. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Yıllarca mesai arkadaşlığı yaptığımız, beraber çalıştığımız Mustafa kardeşimiz belediyecilikte elinden geleni yapar. Üzerine düşen vazife neyse hakkıyla yerine getirir. Bugün de böyle bir açılışta hepimizi bir araya getirdi. Kendisine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Konuşmalardan sonra serginin açılış kurdelesi dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından birlikte kesildi.

Sergide neler bulunuyor?

Sergide birbirinden değerli Kur’an-ı Kerim’in tıpkıbasımları, Kur’an-ı Kerim saklama kapları, hilye-i şerif örnekleri, hat yazımında kullanılan kalem çeşitleri, el yapımı kâğıtlar görücüye çıktı.

Artırılmış gerçeklik ile sureler

Sergide ayrıca Kur’an-ı Kerim’deki 8 kısa surenin sanal gerçeklik tekniğiyle ziyaretçilere görsel olarak izlettirilerek Hz. Nuh’un gemisi, Kâbe ve Mescid-i Aksa’nın o dönemdeki hali gösteriliyor. Bunun yanı sıra her bir tıpkıbasım eserin yanına gelindiğinde ziyaretçilere verilen kulaklıklarla o Mushaf ile ilgili bilgiler dinlenebiliyor. Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’nin açılış töreni sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan cep boyutundaki Kur’an-ı Kerim Meali hediye edilirken, sergi süresiz şekilde açık kalacak.