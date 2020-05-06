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Aktüel

Talas’ta esnaf normalleşme yolunda

Yeni tip korona virüsün hayatı olumsuz etkilediği şu günlerde Talas’ta ticari hayat hızla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:08:20 -
Talas’ta esnaf normalleşme yolunda

Yeni tip korona virüsün hayatı olumsuz etkilediği şu günlerde Talas’ta ticari hayat hızla devam ediyor.


Talas Belediyesi tarafından son bir haftada 6 yeni iş yerine daha ruhsat verildi. Talas Belediyesi tarafından ruhsat verilen iş yerleri arasında pansiyon işletmeciliği, lokanta, fast-food ve bakkaliye gibi mesleki sektörler bulunuyor. Böylece koronavirüs sürecinde Talas’ta ruhsat verilerek ticaret hayatına katılmaları sağlanan işyeri sayısı 109’a yükselmiş oldu.

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