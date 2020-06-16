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Aktüel

Talas’ta 5 yeni iş yeri daha açıldı

Talas’ta son bir haftada 5 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:35:43 -
Talas’ta 5 yeni iş yeri daha açıldı

Talas’ta son bir haftada 5 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas’ta açılan toplam iş yeri sayısı 133’e yükseldi.


Koronavirüs salgınının yavaşlattığı ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Bu kapsamda Talas Belediyesi’nden ruhsat alan 2 kuaför, 1 fast food, 1 bakkal ve 1 şarküteri olmak üzere toplam 5 yeni iş yeri daha faaliyete başladı.


Açılan bu 5 yeni iş yeriyle birlikte pandemi sürecinde Talas’ta faaliyete geçen işletme sayısı 133’e yükselmiş oldu.

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