Talas'ı rotaya alanların sayısı 6 bini aştı

Talas Belediyesi öncülüğünde sürdürülen ROTATALAS tanıtım programı kapsamında yıl boyunca düzenlenen etkinlik ve hareketliliklerle tam 6 bin 12 kişi, iki katlı gezi otobüsüyle ilçenin tarihini profesyonel rehberler eşliğinde keşfetti.

TUR ÜCRETSİZ, TARİH EŞSİZ

Belediye desteğiyle ücretsiz olarak sunulan bu özel turlarda amaç, Talas’ın köklü tarihini, mimari mirasını ve doğal güzelliklerini hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere panoramik ve etkileyici bir deneyimle tanıtmaktı. İki katlı gezi otobüsünün sunduğu geniş görüş açısı sayesinde katılımcılar, tarihi konaklardan kiliselere, camilerden sokak dokusuna kadar Talas’ın zengin atmosferini en yalın ve kapsayıcı haliyle görme fırsatı buldu.

“MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın ilçenin kültürel tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Talas Belediyesi olarak, kültürel mirasımızı geleceğe taşırken aynı zamanda ilçemizi ulusal ve uluslararası turizm rotaları arasında konumlandırmak en önemli hedefimizdir. 2025 yılında iki katlı gezi otobüsüyle 6 bin 12 kişiye ulaştığımız bu hizmet, Talas’a yönelik artan ilginin somut bir göstergesidir. Bu başarının ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz.”

YENİ YIL, YENİ HEDEF

Elde edilen ivmeyle birlikte 2026 yılı ROTATALAS hedefleri de netleşti. Yeni yıl için daha geniş kitlelere ulaşılması, tematik içeriklerle zenginleştirilmiş yeni rotaların turlara eklenmesi ve ziyaretçi sayısının daha da artırılması planlanıyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Talas’ın tarihi ve kültürel dokusunu panoramik bir yolculukla keşfetmek isteyenler, güncel tur programlarına Talas Belediyesi’nin resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.