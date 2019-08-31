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Talasgücü Belediyespor sezona derbi ile başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:09
Talasgücü Belediyespor sezona derbi ile başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor’un ilk yarı fikstürü belli oldu.


İstanbul’da çekilen fikstür sonrası Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor lige bir diğer Kayseri ekibi Yahyalıspor maçı ile sezona başlayacak. Kayseri derbisinde Yahyalıspor’a konuk olacak olan Talasgücü Belediyespor, ligin 2. haftasında sahasındaReyhanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Talasgücü Belediyespor sezona iyi başlayıp, iyi tamamlamak istiyor.


İşte Talasgücü Belediyespor’un ilk yarı fikstürü


1.Hafta Yahyalıspor-Talasgücü Belediyespor


2.Hafta Talasgücü Belediyespor- Reyhanlıspor


3.HaftaPozantı Gençlik ve Spor-Talasgücü Belediyespor


4.HaftaTalasgücü Belediyespor-Mersin BB.Meskispor


5.Hafta Tüysüzspor-Talasgücü Belediyespor


6.Hafta Talasgücü BelediyesporEşmekaya Sultanhanıspor


7.Hafta Sorgun Belediyespor- Talasgücü Belediyespor


8.Hafta İskenderun Belediye Gençlik ve Spor- Talasgücü Belediyespor


9.Hafta Talasgücü Belediyespor-Ceyhanspor


10.Hafta İçel İdman Yurdu- Talasgücü Belediyespor


11.Hafta Talasgücü Belediyespor-İdman Yurdu 1925 Spor


12.Hafta Kapadokya Göremespor- Talasgücü Belediyespor


13.HaftaTalasgücü Belediyespor-Mucur Yabanlıspor

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:09
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